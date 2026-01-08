Экономическая преступность в России достигла невиданных масштабов 8.01.2026, 10:19

Общие потери составили около 4-х млрд долларов.

В России с января по ноябрь 2025 года общие потери от экономических преступлений составили около 4 млрд долларов, что свидетельствует о серьезных проблемах в государственном управлении и в экономике.

Об этом рассказала Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, в сфере бизнеса и экономики в России преступления чаще всего связаны с мошенничеством, присвоением и растратой имущества, а также с незаконными финансовыми операциями. Главные финансовые потери вызваны хищением бюджетных средств и различными злоупотреблениями в больших компаниях.

СВР сообщила, что в экономических преступлениях в России доминируют тяжкие и особо тяжкие преступления. На них приходится 70% от всей преступной деятельности в данной сфере. Это указывает на то, что речь идет про крупные преступные схемы.

На рост экономических преступлений в РФ значительно влияет коррупция в органах власти. Чаще всего коррупция проявляется в строительстве, жилищно-хозяйственном комплексе, а также в военно-промышленном комплексе.

С января по сентябрь 2025 года в РФ количество уголовных дел, связанных с коррупцией, увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За первые девять месяцев 2025 года убытки от коррупции в России составили почти 19 млрд. рублей. Это на 21% больше, чем за такой же период 2024 года.

Самые громкие коррупционные дела в РФ в последнее время связаны с местным Министерством обороны. Например, летом 2025 года бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова за коррупцию приговорили к 13 годам лишения свободы. У него изъяли имущества на 2,5 млрд рублей.

