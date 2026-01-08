Reuters: В ходе операции США была ликвидирована охрана Мадуро и кубинские разведчики 8.01.2026, 10:25

Министр внутренних дел Венесуэлы назвал цифры.

В результате атаки США, когда был свергнут президент Венесуэлы Николас Мадуро, погибли 100 человек.

Такое количество назвал министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, сообщает Reuters.

Издание отметило, что ранее Каракас не называл точное количество погибших, но армия опубликовала список из 23 имен своих погибших. Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть охраны Мадуро была убита «хладнокровно», а Куба заявила о гибели своих военных и сотрудников разведки в Венесуэле.

Кроме того, во время спецоперации США супруга Мадуро, Силия Флорес, которая была задержана вместе с ним, получила травму головы, а Мадуро - травму ноги, сказал Кабельо.

Спецоперация США в Венесуэле

Рано утром 3 января Вашингтон провел в Каракасе спецоперацию по поимке Мадуро и его супруги. В венесуэльской столице раздавались взрывы, по улицам ездила военная техника.

США молниеносно вывезли Мадуро на свою территорию. В США его одвиняют в наркотерроризме. В понедельник он уже предстал перед американским судом.

