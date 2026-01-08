закрыть
8 января 2026, четверг
Лукашенко наступил себе на горло

10
  • 8.01.2026, 10:33
  • 9,302
Лукашенко наступил себе на горло

Молчание диктатора красноречиво.

Держа речь на Рождество в православном храме, Александр Лукашенко ни словом не обмолвился о венесуэльских событиях. Хотя обычно он использует посещение церкви в этот праздник для комментариев на острые политические темы. Сейчас мировая тема № 1 — захват и доставка для суда в США Николаса Мадуро, которого Лукашенко называл своим другом. Но об этом — молчок, пишет политический аналитик Александр Класковский на «Позірку».

И это молчание обычно словоохотливого правителя Беларуси красноречиво. Он осторожничает.

Правитель Беларуси наступил на горло собственной песне

Антизападная риторика, и в первую очередь бичевание хищного американского империализма, всегда была фирменным стилем Лукашенко. На этой почве, кстати, он и сблизился некогда с предшественником Мадуро — Уго Чавесом.

Сейчас даже демократическая публика признаёт, что операция США в Венесуэле — да, изящная в чисто военном плане — нарушила нормы международного права. Но Лукашенко в этот раз держит паузу.

Он прекрасно понимает, что требование вернуть Мадуро в Каракас и восстановить на посту президента, обнародованное от имени министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и его российского коллеги Сергея Лаврова, — лишь нелепое, беспомощное сотрясание воздуха.

Друга Николаса законопатили надолго, ему уже не поможешь. Так зачем нарываться на неприятности?

Поэтому пока Лукашенко обошелся минимумом: по горячим следам, 3 января, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила в третьем лице, что ее босс «категорически осуждает акт американской агрессии» против Венесуэлы. Для Вашингтона это комариный писк.

Ну, и еще 6 января, на церемонии принесения присяги судьями Конституционного и Верховного судов, правитель обронил фразу: «И вот последние события в нашей дружественной Венесуэле, вот где Конституционный суд сыграл свою роль и принял жесткие решения».

Имелось в виду, однако, механическое решение временно передать обязанности главы государства вице-президенту Делси Родригес. Которую Дональд Трамп, к слову, уже сурово предупредил, что если та «не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро».

Вот вам грубый империалистический диктат, вмешательство в дела суверенной страны, тем более дружественной Минску. Но страстный обличитель империализма Лукашенко наступил на горло собственной песне. Причина понятна — не хочется омрачать перспективу «большой сделки» с Трампом.

Поможет ли икона против чужеземного спецназа?

7 января правитель лишь пожелал, чтобы подаренная им храму икона помогала видеть «потенциальных каких-то наших противников». Ну, откровенно говоря, сегодня лучше рассчитывать на радары и прочие современные средства обнаружения неприятеля.

А вот к надежности этих средств беларуского и российского производства после операции против Мадуро — большие вопросы. Американцы быстро и ловко подавили венесуэльскую противовоздушную оборону, притом что над ее созданием и укреплением Москва и Минск работали не один год.

Еще недавно, в ноябре прошлого года, беларуская делегация в Каракасе на заседании рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству между двумя странами намечала «новые векторы» в этой сфере. Сейчас о них придется забыть. И в целом репутации как российского, так и беларуского ВПК нанесен большой ущерб. Теперь много кто в мире задумается, стоит ли покупать их средства ПВО, а равно и другое оружие.

Штаты во время этой операции продемонстрировали, что их вооружение и техника гораздо более современны. Это, кстати, к вопросу о «технологическом суверенитете», который так проповедуют в России и Беларуси. На самом деле эти союзники отсекли себя от ряда продвинутых западных технологий.

В частности, по сведениям The New York Times, американские спецназовцы, бравшие Мадуро, имели оборудование, которое в буквальном смысле позволяло видеть сквозь стены. Лукашенко же уповает на икону. Ну-ну.

А насколько боеспособна беларуская армия?

Смех смехом, но у правителя Беларуси сейчас — серьезный повод задуматься над тем, насколько надежна его система ПВО. И в целом — насколько боеспособна беларуская армия. Ведь в ней, как и в российской, сильны традиции показухи. Что знает и сам главнокомандующий.

Вспоминается, как, нагрянув в мае 2024 года с инспекцией на Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, он дотошно допытывался, честно ли была организована проверка дежурных сил этого вида войск. Конечно, генералы на голубом глазу отвечали: так точно!

Но вот мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила в тот же день, что схожие по характеру мероприятия уже проводились несколько раз начиная с февраля. Вывод был таков: «Получается, что белорусские военные почти три месяца репетировали «проверку дежурных сил», чтобы сегодня продемонстрировать ее Лукашенко».

Да и с дроном, летевшим в июле прошлого года над Минском в сторону резиденции Лукашенко, его вояки не сказать, чтобы изящно разобрались: «приземлили», если помните, на жилой дом.

Есть и другой повод для раздумий. Ряд экспертов предполагает, что американцы для успеха операции еще и подкупили венесуэльских военных.

Конечно, Штаты вряд ли надумаются предлагать мешки долларов министру обороны Виктору Хренину или секретарю Совбеза Александру Вольфовичу.

Но вот то, что у многих белорусских чинов в погонах мозги пророссийские — видно невооруженным глазом. И кто знает, чью сторону они займут в какой-то критический момент.

В целом на венесуэльском примере мы видим, что в мире снова начинает царить грубое право сильного. Лукашенко по натуре сам безжалостен. Но он совсем не в той весовой категории, что Трамп или Путин. Так что белорусскому диктатору среди более крутых мужиков может быть не вполне уютно.

