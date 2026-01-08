Украина получила системы ПВО Raven и Gravehawk от Британии 8.01.2026, 10:38

Они уже поступили на вооружение ВСУ.

Великобритания усиливает ПВО Украины, поставляя современные системы ближнего и дальнего действия для защиты от российских воздушных угроз.

Об этом сообщает UK Defence Journal.

По мере продолжения активной фазы войны Украина получает новые британские системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты войск и критической инфраструктуры от атак с воздуха.

Эти поставки включают как уже развернутые Raven, так и прототипы дальнобойных систем Gravehawk.

Raven: оперативная защита на ближней дистанции

Согласно письменному ответу британского парламента от 6 января 2026 года, в Украину поставлено 13 систем ПВО Raven.

Министр по делам ветеранов Эл Карнс отметил: «13 систем противовоздушной обороны RAVEN уже передано Украине, что позволяет украинским подразделениям быстро защищаться от российских воздушных угроз».

Raven предназначена для борьбы с беспилотниками, самолетами и вертолетами вблизи линии фронта и адаптирует ракету AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для наземного применения.

Система обеспечивает быстроразвертывающийся потенциал, позволяя украинским войскам реагировать на угрозы оперативно, с ограниченной возможностью поражения крылатых ракет.

Gravehawk: защита критической инфраструктуры

Министерство обороны также подтвердило прогресс с системой Gravehawk.

«В настоящее время в Украину поставлены два прототипа систем противовоздушной обороны GRAVEHAWK», – сообщил Карнс.

По его словам, из оставшихся 15 систем по контракту первая партия будет поставлена в ближайшее время.

Gravehawk предназначен для защиты стратегически важных объектов Украины от дальнобойных ударов РФ и станет ключевым элементом укрепления обороноспособности страны.

