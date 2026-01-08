В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение и работу котельных после атаки РФ 8.01.2026, 10:58

Но жителей призвали не пользоваться мощными бытовыми приборами.

На утро 8 января энергетикам удалось полностью вернуть свет для жителей Запорожской области Украины, но граждан призывают не пользоваться мощными бытовыми приборами из-за дефицита электроэнергии.

Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго».

«Специалисты «Запорожьеоблэнерго» восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области», - отметил глава компании Андрей Стасевский.

По его словам, вчера, 7 января, около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру был полностью обесточен Запорожский регион.

Восстановительные работы продолжались всю ночь. В первую очередь оживляли объекты критической инфраструктуры - в частности, тепло- и водоснабжения.

«Благодаря заранее наработанным алгоритмам действия по состоянию на 05:00 утра - менее чем за 7 часов - работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области и областного центра восстановлено», - добавил Стасевский.

При этом энергетики отмечают, что после ночных обстрелов в энергосистеме по Запорожскому региону сохраняется сложная ситуация. Поэтому во избежание повторных массовых обесточиваний жителей призывают срочно ограничить пользование мощными электроприборами.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в Запорожье продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме, также поезда курсируют в обычном режиме.

Что предшествовало

Российская армия в течение дня 7 января и в ночь на 8 января осуществила ракетные удары и атаки ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях.

В результате вечернего обстрела 7 января в обоих регионах исчезало электроснабжение. Жителей призвали заблаговременно сделать запасы воды, а для поддержки населения и обеспечения базовых потребностей начали разворачивать «пункты несокрушимости».

