8 января 2026, четверг
Генерал Ходжес: Россия должна понять, что эти ребята настроены серьезно

  • 8.01.2026, 11:05
Генерал Ходжес: Россия должна понять, что эти ребята настроены серьезно
Бен Ходжес

Экс-командующий армией США в Европе рассказал о многонациональных силах для помощи Украине.

Стабилизационные силы Великобритании и Франции для Украины должны будут развернуть тысячи боевых войск, если они хотят успешно отговорить Россию от нарушения послевоенного прекращения огня. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

По его словам, предложенные многонациональные силы, которые на этой неделе обсуждали британский и французский лидеры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, должны быть достаточно мощными, чтобы справиться с вероятными провокациями, организованными Кремлем.

«Коалиция желающих должна иметь реальную силу и правила боевых действий, которые позволят ей немедленно реагировать на любые нарушения. Капитаны не могут звонить в Париж или Лондон, чтобы узнать, как поступать с российским беспилотником», - сказал он.

Генерал в отставке подчеркнул: сценарий, что Россия будет соблюдать какое-либо соглашение, нереалистичен. Он напомнил о периоде между 2014 и 2022 годами, когда Россией неоднократно нарушались старые линии прекращения огня.

По мнению Ходжеса, по крайней мере, британские и французские войска должны будут иметь возможность защищаться от беспилотников и других форм атак, поскольку очень вероятно, что «Россия немедленно проверит их способность реагировать».

Российские войска, добавил бывший генерал, «должны посмотреть туда и сказать, что эти ребята настроены серьезно, а не стоят в казармах где-то под Львовом».

