Циклон Фрэнсис-Улли приближается к Беларуси

4
  • 8.01.2026, 11:07
  • 4,348
Циклон Фрэнсис-Улли приближается к Беларуси
иллюстративное фото

Он несет мощные снегопады.

К Беларуси приближается циклон Фрэнсис-Улли с мощными снегопадами, сообщили в Белгидромете.

Приближение циклона на карте показали в Белгидромете. Утром 8 января синоптики сказали, что в Брестской области снегопады уже начались. Прогнозируется, что в ближайшие дни, 8 и 9 января, территорию Брестчины накроет суровая зима. Ожидаются метели и снежные заносы, непогоду будет усугублять сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Усиление ветра с порывами 15 - 20 метров в секунду обещают также в Гомельской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской областях. Метели и сильные снегопады в ближайшие два дня накроют практически всю Беларусь.

