НХЛ: Шарангович отметился результативной передачей 8.01.2026, 11:31

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Белорус поучавствовал в единственном голе «Калгари».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на выезде проиграл «Монреалю» со счетом 1:4 (0:0, 1:3, 0:1).

Единственную шайбу в составе «Флэймз» организовал белорусский нападающий Егор Шарангович, записавший на свой счет голевую передачу на Джоэля Фараби. Форвард провел на льду 15 минут 57 секунд, совершив 20 смен. Из этого времени 3:58 он отыграл в большинстве и 1:58 — в меньшинстве. В активе Шаранговича один бросок по воротам и три силовых приема, при этом он трижды терял шайбу и завершил встречу с показателем полезности «0».

Всего в текущем сезоне Егор Шарангович провел 39 матчей, набрав 14 (8+6) очков, при двух минутах штрафа и общем показателе полезности «-12».

