Россияне боятся выводить корабли в Азовское море
- 8.01.2026, 11:32
В ВМС Украины назвали причины.
Российские войска минимизируют выходы своих кораблей в акваторию Азовского моря из-за ограниченности маршрутов для навигации и из-за больших рисков быть пораженными.
Об этом заявил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
«Находиться там (в Азовском море - ред.) негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это неглубокое море - максимально 15 метров - поэтому рекомендуемые пути там довольно узкие», - отметил Плетенчук.
По его словам, когда россияне заходят в Азовское море, то смешивают свои корабли с гражданскими, чтобы таким образом прикрыться.
«Но сказать, что они там постоянно находятся, я не могу, ведь враг понимает, что вся территория Азовского моря под нашим огневым контролем», - добавил он.