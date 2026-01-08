Венесуэльский мираж Лукашенко окончательно развеялся Алесь Гудия

8.01.2026, 11:41

2,146

Нефтяная авантюра провалилась.

Операция США по захвату Николаса Мадуро — в Вашингтоне ее считают «правоохранительным действием с военной поддержкой», в Каракасе называют похищением — стала сильным ударом по спокойствию многих авторитарных режимов. Минску есть повод серьезно задуматься: насколько вообще надежны союзы, построенные на личных политических договоренностях, а не на экономическом расчете и институтах?

Почему Минск сделал ставку на Каракас

Чавес пришел к власти в 1999 году и сделал антиамериканизм и левый популизм основой внешней и внутренней риторики. Его модель держалась на простом ресурсе: нефть дорожала, а значит, государство могло заливать деньгами управленческие провалы, покупать лояльность и даже вести геополитические игры.

В 2000-х и начале 2010-х Венесуэла жила в мире высоких нефтяных цен: Brent поднимался от 25 долларов за баррель в 2000 году до отметок выше 100 долларов в 2011–2012-м. В те же годы венесуэльский ВВП на душу населения доходил до максимальных значений, а затем — в результате падения нефтяных цен и накопленных экономических перекосов — начал стремительно деградировать.

Беларусь в тот период тоже росла, но ее рост был гораздо более «приземленным». Он также зависел от нефти, только опосредованно — через отношения с Россией. А еще — от способности маневрировать между центрами силы. И именно здесь Каракас оказался удобной политической картой.

Нефтяная авантюра провалилась

Минску в 2000-е нужны были прорыв на внешние рынки, демонстрация альтернатив России, еще одна витрина международной субъектности. Была и такая практическая задача, как энергетическая страховка. Каракасу требовались стройки, техника, символические мегапроекты и партнеры, готовые говорить на одном языке — языке антизападной риторики, а также понимающие особенности персоналистского правления.

Именно поэтому в конце 2000-х и начале 2010-х сотрудничество двух стран начало бурно развиваться. Экспорт Беларуси в Венесуэлу стал расти и достиг пиковых значений к концу нулевых годов, а затем произошел феноменально крупный импорт.

В 2010–2011 годах Беларусь на фоне очередного обострения отношений с Россией решила завезти большие объемы венесуэльской нефти. Да, это было политически громко, однако такая энергетическая диверсификация стоила в буквальном смысле дорого: далеко везти, сложная логистика.

Пусть в моменте это позволяло демонстрировать независимость маневра как для Минска, так и для Каракаса, но экономически это был провал.

Какое-то время эта схема работала на голых лозунгах. Но потом включились законы рыночной экономики. Авантюрный проект свернули.

По данным Белорусского расследовательского центра, Беларусь так и осталась должна Венесуэле за нефть около 1,5 млрд долларов.

Когда «понятия» сталкиваются с рынком

Союзы автократий любят себя описывать как «стратегические» и «братские». На практике они часто устроены иначе: много риторики, взаимных красивых жестов, обещаний — и критически мало механизмов, которые заставляют стороны выполнять договоренности, если выгода исчезла или ситуация изменилась.

Как только венесуэльская экономическая база стала рушиться, авантюры начали превращаться в список проблем: недостроенные проекты, взаимные претензии, долги. В публичном поле дружба сохраняется дольше, чем в бухгалтерии — но именно бухгалтерия в итоге подводит черту.

При Мадуро, возглавившем режим после Чавеса, Минск продолжал риторику о перспективах партнерства, но лишь по инерции. С обнищавшей Венесуэлой больших перспектив не проглядывалось.

Если в основание отношений поставить лишь общность политических авторитарных интересов, то союз живет ровно до первого серьезного шока. А шоки — неизбежны: цена нефти падает, кредиторы становятся жестче, логистика дорожает, наконец — вчерашние союзники похищаются спецназом США.

Казино закрывается

Захват Мадуро американскими силами показателен.

Во-первых, гарантии безопасности от авторитарных собратьев — это миф, если рядом появляется игрок, который сильнее и готов ломать правила.

Во-вторых, в момент политического обвала обнуляются в первую очередь договоренности «по понятиям»: неформальные обещания, взаимные услуги, кулуарные сделки, обмены лояльностью. А вот рыночная и контрактная логика, напротив, оживает: нефть начинают обсуждать в категориях цены поставок, контроля потоков и лицензий — то есть рынок берет верх над ситуационной дружбой режимов.

И это неприятная мысль для всех автократий: срок жизни «союза против кого-то» часто короче срока жизни самой власти. Экономические реалии меняются быстрее, чем политические мифы.

А когда рядом появляется более сильный игрок — авторитарное «казино» закрывается: карты биты, договоренности обнулены, и уже не важно, сколько было совместных фотографий и громких заявлений. Рынок всегда мстит, если его законы игнорируются, подминаются под идеологию.

И захват Мадуро лишь поставил точку в этой поучительной истории.

Алесь Гудия, «Позiрк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com