Ученые соотнесли разные типы предпринимателей с волшебниками из Хогвартса 2 8.01.2026, 11:50

Необычный анализ.

Вы знали, что предприимчивый юный волшебник из Гриффиндора существенно отличается от «правильных» бизнесменов из Когтеврана? Международная группа ученых обнаружила, что черты характера, соотносимые с одним факультетов из вселенной книг о Гарри Поттере, помогают определить, справится ли человек с развитием своего дела, пишет «Нож».

Исследователи из Нидерландов, Швейцарии, Канады и Франции захотели описать личностные характеристики потенциально успешных предпринимателей. За основу они взяли известные миллионам людей факультеты Хогвартса: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй.

Сперва команда проанализировала данные «Викторины по Гарри Поттеру», проведенной вместе с редакцией журнала TIME. Специалисты разработали алгоритм, который распределил почти 800 тыс. американцев по факультетам школы чародейства и волшебства на основе результатов опросников.

На следующем этапе ученые сопоставили «автопортреты» участников с районами городов, в которых они живут. Используя данные Бюро переписи населения США, исследователи выяснили, сколько стартапов было запущено в местах проживания этих людей.

Команда пришла к выводу, что в районах, где проживает больше «гриффиндорцев» и «слизиринцев», возникало больше новых предпринимательских инициатив. По словам ученых, закономерность сохранялась даже с учетом поправки на ВВП и плотность населения.

«Эти ассоциации позволяют предположить, что предпринимательству могут сопутствовать как просоциальные (смелые и справедливые), так и стратегические (амбициозные и расчетливые) формы девиантного поведения, — заключили исследователи. — Основной вывод этого исследования заключается в том, что обучение предпринимательству, политика и практика в этой сфере могут быть обогащены за счет признания разнообразия предпринимательских характеров и их различных девиантных проявлений».

