Россияне перессорились между собой из-за захвата США нефтяного танкера под флагом РФ 8.01.2026, 11:57

1,256

Пропагандисты не могут определиться с позицией.

После того как подразделения министерства национальной безопасности США 7 января захватили связанный с Венесуэлой танкер Marinera, который шел под российским флагом, Z-пропагандисты не могут определиться со своей позицией.

Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданном при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Часть пропагандистов, отмечают специалисты, внезапно начала доказывать, что американская сторона действовала в пределах своих полномочий, а сама история — «не такая однозначная».

Вместе с тем в РФ появился и новый нарратив: большинство экипажа вообще украинцы, а не граждане России, поэтому «истерика преувеличена».

Некоторые пропагандисты это не приняли и «пошли в атаку на своих» — они обвинили коллег в «предательстве», «смягчении позиции» и работе на чужую повестку дня.

«Фактически имеем классическую ситуацию: методичка есть, но согласованного объяснения нет, из-за чего пропагандистское поле рассыпается просто в реальном времени», — говорится в публикации SPRAVDI.

