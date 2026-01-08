Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене 8.01.2026, 12:02

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка обыграла румынку Кырстю.

Первая ракетка мира Арина Соболенко 8 января успешно преодолела третий круг турнира в Брисбене. Белорусская теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю, занимающую 41-е место в рейтинге WTA, — 6:3, 6:3.

В стартовой партии Соболенко сразу оформила брейк, однако затем ненадолго потеряла свою подачу. Этот эпизод стал единственным брейком, который Арина позволила сопернице за весь матч. После этого белоруска полностью контролировала ход встречи, действуя уверенно и в своем ритме, и довела поединок до победы без лишних осложнений.

По ходу матча Соболенко выиграла почти 80% розыгрышей на первой подаче, отметилась 31 активно выигранным мячом и допустила всего 15 невынужденных ошибок. Из 13 заработанных брейк-пойнтов она реализовала четыре, при этом на своей подаче столкнулась лишь с двумя брейк-пойнтами.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Арина Соболенко сыграет с победительницей противостояния Мэдисон Киз и Дианы Шнайдер.

