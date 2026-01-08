закрыть
8 января 2026, четверг, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Слабость «бумажного тигра»

2
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 8.01.2026, 12:03
  • 2,328
Слабость «бумажного тигра»

Для Кремля ситуация патовая.

Тот самый «нож в спину» не заставил себя долго ждать: США провели целую серию захватов танкеров российского «теневого флота», которые перевозили венесуэльскую нефть.

МИД РФ в ответ потребовал «обеспечить гуманное и достойное обращение» с экипажами и пообещал «внимательно следить за дальнейшим развитием событий».

А разговоров то было…

На какие уступки только не пойдешь, лишь бы не злить Трампа. Поможет ли? Навряд ли.

Эгоцентричный миллиардер раз за разом убеждается в слабости «бумажного тигра» и его амбиции будут лишь возрастать.

Для Кремля ситуация патовая: ничего не делать и терпеть — стать мальчиком для битья. Попытаться дать ответ — вызвать ярость Трампа и активные действия уже в Украине.

Любой из ныне доступных сценариев (за исключением совсем уж фантастических) ведет к итоговому поражению РФ. Но зная таланты Путина — он наверняка сумеет довести ситуацию до еще более катастрофической.

Такая вот «многоходовка».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский