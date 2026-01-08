Слабость «бумажного тигра» 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

Для Кремля ситуация патовая.

Тот самый «нож в спину» не заставил себя долго ждать: США провели целую серию захватов танкеров российского «теневого флота», которые перевозили венесуэльскую нефть.

МИД РФ в ответ потребовал «обеспечить гуманное и достойное обращение» с экипажами и пообещал «внимательно следить за дальнейшим развитием событий».

А разговоров то было…

На какие уступки только не пойдешь, лишь бы не злить Трампа. Поможет ли? Навряд ли.

Эгоцентричный миллиардер раз за разом убеждается в слабости «бумажного тигра» и его амбиции будут лишь возрастать.

Для Кремля ситуация патовая: ничего не делать и терпеть — стать мальчиком для битья. Попытаться дать ответ — вызвать ярость Трампа и активные действия уже в Украине.

Любой из ныне доступных сценариев (за исключением совсем уж фантастических) ведет к итоговому поражению РФ. Но зная таланты Путина — он наверняка сумеет довести ситуацию до еще более катастрофической.

Такая вот «многоходовка».

