Слабость «бумажного тигра»2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 8.01.2026, 12:03
- 2,328
Для Кремля ситуация патовая.
Тот самый «нож в спину» не заставил себя долго ждать: США провели целую серию захватов танкеров российского «теневого флота», которые перевозили венесуэльскую нефть.
МИД РФ в ответ потребовал «обеспечить гуманное и достойное обращение» с экипажами и пообещал «внимательно следить за дальнейшим развитием событий».
А разговоров то было…
На какие уступки только не пойдешь, лишь бы не злить Трампа. Поможет ли? Навряд ли.
Эгоцентричный миллиардер раз за разом убеждается в слабости «бумажного тигра» и его амбиции будут лишь возрастать.
Для Кремля ситуация патовая: ничего не делать и терпеть — стать мальчиком для битья. Попытаться дать ответ — вызвать ярость Трампа и активные действия уже в Украине.
Любой из ныне доступных сценариев (за исключением совсем уж фантастических) ведет к итоговому поражению РФ. Но зная таланты Путина — он наверняка сумеет довести ситуацию до еще более катастрофической.
Такая вот «многоходовка».
Телеграм-канал «Запретное мнение»