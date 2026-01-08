Ученые обнаружили золото внутри елей 1 8.01.2026, 12:19

1,228

иллюстративное фото

Новый Клондайк.

В глубине северных лесов Финляндии ученые из местного Университета Оулу и государственной геологической службы обнаружили внутри хвои норвежской ели микроскопические крупинки золота, пишет «Европульс».

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Microbiome, бактерии, живущие внутри тканей дерева, образуют золотые наночастицы – настолько мелкие, что их можно увидеть только с помощью электронного микроскопа.

Группа ученых изучила 138 образцов хвои с 23 деревьев, растущих над известным месторождением золота. В четырех из них они обнаружили частицы золота в растительной ткани, окруженные бактериальными биопленками — защитным покрытием, которое микробы используют для выживания внутри растений.

«Золотоносных деревьев» не существует, предупреждают исследователи тех, кто решил, что это открытие — новый Клондайк. Количество содержащегося в елях металла ничтожно мало: оно невидимо глазу и извлекать его невыгодно.

Зато ученые рассматривают это открытие как шаг к более экологичной разведке полезных ископаемых. Обнаруживать новые месторождения можно будет всего лишь изучив хвою, а не буря скважины и роя карьеры. Растения и микроорганизмы будут выступать в роли индикаторов того, что находится под землей.

Исследователи не исключают, что такие же золотые наночастицы могут содержаться во мхах и других растениях.

