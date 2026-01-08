закрыть
8 января 2026, четверг
В России разбился вертолет с бизнесменом, который оказывал услуги «Газпрому» и «Роснефти»

2
  • 8.01.2026, 12:22
  • 1,118
В России разбился вертолет с бизнесменом, который оказывал услуги «Газпрому» и «Роснефти»

Авария произошла в Пермском крае.

В России упал частный вертолет, на борту которого находился миллионер Ильяс Гимадутдинов. Он является владельцем компании «Таттранском», которая предоставляет транспортные услуги «Газпрому» и «Роснефти».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, 7 января в Пермском крае РФ произошла авиакатастрофа с частным вертолетом в районе базы отдыха «Ашатли-парк». Во время падения погибли два человека.

По данным Telegram-канала Baza, жертвами катастрофы стали пермский миллионер, основатель транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

Вертолет Robinson R44 Raven, который принадлежал компании, совершал несанкционированный полет.

Предварительно, причиной аварии могло стать обледенение двигателя. В соцсетях также появились кадры с места происшествия - на них видно, что вертолет зацепился за тросы на территории горнолыжного курорта.

Центральное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту аварии.

Компания «Таттранском» занимается услугами перевозок сразу в нескольких регионах России, обслуживая и нефтегазовый сектор.

