В России разбился вертолет с бизнесменом, который оказывал услуги «Газпрому» и «Роснефти»2
- 8.01.2026, 12:22
Авария произошла в Пермском крае.
В России упал частный вертолет, на борту которого находился миллионер Ильяс Гимадутдинов. Он является владельцем компании «Таттранском», которая предоставляет транспортные услуги «Газпрому» и «Роснефти».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как сообщается, 7 января в Пермском крае РФ произошла авиакатастрофа с частным вертолетом в районе базы отдыха «Ашатли-парк». Во время падения погибли два человека.
По данным Telegram-канала Baza, жертвами катастрофы стали пермский миллионер, основатель транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.
Вертолет Robinson R44 Raven, который принадлежал компании, совершал несанкционированный полет.
Предварительно, причиной аварии могло стать обледенение двигателя. В соцсетях также появились кадры с места происшествия - на них видно, что вертолет зацепился за тросы на территории горнолыжного курорта.
Центральное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту аварии.
Компания «Таттранском» занимается услугами перевозок сразу в нескольких регионах России, обслуживая и нефтегазовый сектор.