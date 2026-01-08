В России разбился вертолет с бизнесменом, который оказывал услуги «Газпрому» и «Роснефти» 2 8.01.2026, 12:22

1,118

Авария произошла в Пермском крае.

В России упал частный вертолет, на борту которого находился миллионер Ильяс Гимадутдинов. Он является владельцем компании «Таттранском», которая предоставляет транспортные услуги «Газпрому» и «Роснефти».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, 7 января в Пермском крае РФ произошла авиакатастрофа с частным вертолетом в районе базы отдыха «Ашатли-парк». Во время падения погибли два человека.

По данным Telegram-канала Baza, жертвами катастрофы стали пермский миллионер, основатель транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

Вертолет Robinson R44 Raven, который принадлежал компании, совершал несанкционированный полет.

Предварительно, причиной аварии могло стать обледенение двигателя. В соцсетях также появились кадры с места происшествия - на них видно, что вертолет зацепился за тросы на территории горнолыжного курорта.

Центральное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту аварии.

Компания «Таттранском» занимается услугами перевозок сразу в нескольких регионах России, обслуживая и нефтегазовый сектор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com