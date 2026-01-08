ЕРИП обнулит ряд комиссий за банковские платежи 8.01.2026, 12:29

C 1 февраля.

В Едином расчетном информационном пространстве (ЕРИП) планируют внести изменения в сборник вознаграждений. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы.

В ЕРИП уже подготовили корректировки тарифной политики, которые предусматривают отмену комиссий по ряду банковских операций. В частности, анонсировано полное «обнуление» сборов за некоторые виды платежей.

Как уточнили в системе, с 1 февраля 2026 года комиссии перестанут взиматься за отдельные банковские транзакции. Речь идет, в том числе, о пополнении текущих и расчетных счетов физических лиц, счетов по вкладам, а также о погашении кредитной задолженности и процентов через ЕРИП в рамках одного банка.

