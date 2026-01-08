США выходят из 66 международных организаций

США выходят из 66 международных организаций4
Трамп подписал меморандум.
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций.
Об этом сообщили на сайте Белого дома.
Согласно указу Трампа, США прекращают свое участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 организаций вне ООН.
Как отмечается, перечень формировался на основе выводов госсекретаря США относительно «организаций, конвенций и договоров, которые противоречат интересам Соединенных Штатов».
В перечне среди структур ООН указаны Департамент по экономическим и социальным вопросам и Фонд миростроительства.
Указом также предусмотрен выход США из Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, Международного института правосудия и верховенства права, Венецианской комиссии, Комиссии по вопросам экологического сотрудничества, Международного агентства по возобновляемой энергетике и т.д.
В перечне также упомянут Научно-технический центр в Украине.
Напомним, в начале своего второго срока президент США Дональд Трамп приказал выйти из состава Всемирной организации здравоохранения.
Также Трамп приостановил внешнюю помощь США на 90 дней для пересмотра программ.