«Испанский стыд»: белорусам показали торт на выставке достижений 1 8.01.2026, 12:56

Десерт вскоре пришлось забрать и унести.

В TikTok завирусилось видео с выставки достижений «Моя Беларусь», где посетители отламывают куски зефирного торта прямо со стенда. Выставочный десерт пришлось забрать и унести, а вместо него обещают установить другой экспонат — под пленкой, пишет «Зеркало».

«Выставка «Моя Беларусь», месяц стояли выставочные образцы. Испанский стыд», — комментирует автор поведение посетителей, которые руками отламывают куски зефирного торта на стенде, а также выхватывают конфеты из обернутой в пленку с бантом корзины.

Он отметил, что на выставке есть специальные точки для бесплатной дегустации, но некоторые гости предпочитают пробовать сладости прямо со стендов.

Часть комментаторов разделяют его возмущение, другие не видят ничего страшного в происходящем. Некоторые беспокоятся за здоровье людей, евших торт со стенда, где он простоял уже месяц:

«Почему они делают, а стыдно мне? Я корову чтобы подоить, подошла спросила, можно или нет. А тут».

«Я не совсем понимаю, это же типа можно брать дегустировать? Если да, то в чем проблема? А что торт стоит месяц и вы даете его людям, то это уже на вашей совести!»

«В следующий раз положат все пластиковое, вот прикольно будет, когда начнут брать не с фуршета для пробы, а с подиума выставочного».

«А потом будут трубить, что отравились купленным товаром. И вводить людей в заблуждение».

В Белгоспищепроме рассказали, что «некорректному поведению» гостей выставки подверглись «недегустационные образцы продукции предприятий «Красный пищевик» и «Коммунарка».

«Зефирный торт в тот же день был убран со стенда, сегодня в 12.00 на его месте будут размещены цветочные корзины с зефирными цветами в пленке. Продукция изготовлена и прямо сейчас отправляется из Бобруйска в Минск», — сообщили в концерне.

Там попросили гостей выставки не трогать продукцию руками без разрешения сотрудников и бережно относиться к экспонатам и оборудованию. Дегустацию проводят специально назначенные работники, которые предоставляют порции и посуду.

Отметим, выставка «Моя Беларусь» работает в Минском международном выставочном центре BELEXPО по 23 февраля, на ней представлены «передовые достижения Беларуси в различных отраслях».

