Кадыров и «Ахмат» организовали контрабанду оружия в РФ: раскрыта схема

  • 8.01.2026, 13:02
  • 3,406
Кадыров и «Ахмат» организовали контрабанду оружия в РФ: раскрыта схема

Хакеры проникли в телефон российского майора.

Батальон «Ахмат-Восток», которым занимается глава Чечни Рамзан Кадыров, «победил» российскую группировку «Эспаньола» и возглавил поток контрабандного оружия в оккупированный Крым и в РФ, установили расследователи. В схему вовлечен военнослужащий подразделения «Шторм», до сделок которого добрались украинские хакеры. Откуда контрабандисты получают «свободное» оружие и как работает схема, которую устроили кадыровцы группировки «Ахмат"?

Хакеры проникли в облачное хранилище и телефон российского майора Евгения Дмитриева, и таким образом установили все детали схемы контрабанды оружия, говорится в материале Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Информацию собирали украинские хакеры из группы «256 Кибер Штурмовая Дивизия». Выяснилось, что Дмитриев и другие командиры группы «Шторм» ВС РФ отбирали оружие у российских солдат и посылали их на штурмы украинских позиций без винтовок и автоматов. Полученные таким образом «излишки» отправляли в Крым, а сообщники из Чечни и Дагестана «закрывали глаза» на провоз запрещенных предметов, говорится в расследовании.

В материале InformNapalm сначала объясняется, как «ахматовцы» победили «эспаньоловцев» и получили контроль над потоками оружия. Далее объясняется, как оружие брали у подразделений ВС РФ из-под Роботино и Орехово (точка базирования — Дунаевцы). Расследователи получили доступ к облаку на российском ресурсе. Файлы принадлежат Дмитриеву — командиру взвода подразделения «Шторм V», который является частью 291 гвардейского мотострелкового полка из Северной Осетии (группировка «Днепр» ВС РФ). Отмечается, что Дмитриев попал в российскую армию из тюрьмы, но редко бывал в бою: в облаке — фото с тыла, а не с боевых позиций. На момент публикации статьи россиянин не заметил взлома, и поэтому все желающие могут ознакомиться с его интимными фото, банковскими картами и служебными документами о наличии оружия.

Кадыров и Шторм ВС РФ — детали расследования

Российские командиры придумали различные способы для получения «товара», говорится в расследовании. Среди них — отправка на штурм без оружия со словами «получишь винтовку в бою», завышенные потери оружия, трофеи с поля боя или кражи у смежных подразделений. Дмитриев наладил схему контрабанды с лета 2024 года: именно тогда появились контакты с кадыровцами полка «Ахмат-Восток». Объясняется, что благодаря кадыровцам майор надеялся получить защиту от проверок ФСБ, а пакеты с контрабандой не проверялись бы на блок-постах, на которых стоят подопечные Кадырова.

Хакеры установили, что основным сообщником-контрабандистом был военный Назиб Раджабов из батальона «Ахмат-Восток». Кадыровский батальон действительно имеет влияние на оккупированных территориях: командир «Ахмат-Восток» Ваха «Асхаб» Хамбулатов является бывшим охранником Рамзана Кадырова, не раз получал награды из рук главы Чечни и попадал в скандалы, но ни разу не был наказан.

За пакетами оружия приезжал Раджабов или его доверенный человек. При этом уверяли, что могут провести через блок-посты что угодно, и даже «ядерку». В статье есть пример одной из сделок контрабандистов: когда взвод Дмитриева получил 10 АК-12, о четырех отчитался, а остальные гость продал «налево».

