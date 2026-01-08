В Испании впервые в истории обнаружена уникальная рысь белого цвета 1 8.01.2026, 13:06

Фотофакт.

В Испании обнаружили иберийскую рысь с очень необычным окрасом — она не светло-коричневая, как положено, а белая. Уникальный цвет шерсти имеет научное объяснение: рысь, которую заметили в горах, обладает так называемым лейкизмом. Такой редчайший вариант генов приводит к частичной или полной потере пигментации у животных, но, в отличие от альбинизма, их глаза сохраняют нормальный цвет, пишет «Европульс».

Это открытие потрясло защитников природы, которые говорят, что это может быть первым задокументированным случаем обнаружения иберийской рыси с таким геном в Испании и, возможно, единственным в мире.

Наблюдатели отмечают, что, судя по фотографиям, рысь выглядит здоровой и способной выживать в своей естественной среде обитания. Это имеет решающее значение для сохранения целостности среды обитания и социальной структуры этих животных.

Обнаруженное животное предоставляет исследователям уникальную возможность изучить обитающую в дикой природе иберийскую рысь с лейкизмом. Ученые надеются узнать больше о том, как такие генетические вариации влияют на поведение, выживание и взаимодействие с другими рысями. Это может дать ценные сведения для сохранения вида и управления генетическим разнообразием.

Фото: Ángel Hidalgo

Власти подчеркивают, что рысь остается в дикой природе без ошейника. Ее местонахождение держится в секрете, чтобы защитить животное от охотников и браконьеров.

Иберийская рысь — самый вымирающий вид кошачьих в мире, исторически обитающий только на юге Испании и Португалии. Это животное было излюбленной добычей охотников. Еще 100 лет назад в Испании жили около 100 тысяч рысей, к 1960-м годам их популяция сократилась до 3 тысяч, а в 2002 году их осталось всего 94.

Благодаря десятилетиям интенсивных природоохранных мероприятий, включая восстановление среды обитания и программы разведения, популяции иберийской рыси постепенно восстанавливаются. А обнаружение редких генетических вариантов подчеркивает как разнообразие вида, так и хрупкость его генофонда.

