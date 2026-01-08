закрыть
8 января 2026, четверг, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Испании впервые в истории обнаружена уникальная рысь белого цвета

1
  • 8.01.2026, 13:06
В Испании впервые в истории обнаружена уникальная рысь белого цвета

Фотофакт.

В Испании обнаружили иберийскую рысь с очень необычным окрасом — она не светло-коричневая, как положено, а белая. Уникальный цвет шерсти имеет научное объяснение: рысь, которую заметили в горах, обладает так называемым лейкизмом. Такой редчайший вариант генов приводит к частичной или полной потере пигментации у животных, но, в отличие от альбинизма, их глаза сохраняют нормальный цвет, пишет «Европульс».

Это открытие потрясло защитников природы, которые говорят, что это может быть первым задокументированным случаем обнаружения иберийской рыси с таким геном в Испании и, возможно, единственным в мире.

Наблюдатели отмечают, что, судя по фотографиям, рысь выглядит здоровой и способной выживать в своей естественной среде обитания. Это имеет решающее значение для сохранения целостности среды обитания и социальной структуры этих животных.

Обнаруженное животное предоставляет исследователям уникальную возможность изучить обитающую в дикой природе иберийскую рысь с лейкизмом. Ученые надеются узнать больше о том, как такие генетические вариации влияют на поведение, выживание и взаимодействие с другими рысями. Это может дать ценные сведения для сохранения вида и управления генетическим разнообразием.

Фото: Ángel Hidalgo

Власти подчеркивают, что рысь остается в дикой природе без ошейника. Ее местонахождение держится в секрете, чтобы защитить животное от охотников и браконьеров.

Иберийская рысь — самый вымирающий вид кошачьих в мире, исторически обитающий только на юге Испании и Португалии. Это животное было излюбленной добычей охотников. Еще 100 лет назад в Испании жили около 100 тысяч рысей, к 1960-м годам их популяция сократилась до 3 тысяч, а в 2002 году их осталось всего 94.

Благодаря десятилетиям интенсивных природоохранных мероприятий, включая восстановление среды обитания и программы разведения, популяции иберийской рыси постепенно восстанавливаются. А обнаружение редких генетических вариантов подчеркивает как разнообразие вида, так и хрупкость его генофонда.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский