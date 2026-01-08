В Беларуси объявлен красный уровень опасности 8.01.2026, 13:20

1,298

На 9 января.

Белгидромет объявил штормовое предупреждение с красным уровнем опасности на 9 января.

По прогнозу синоптиков, в этот день Беларусь накроют сложные погодные условия: на большей части территории ожидается сильный снег, а в ночные часы на юго-востоке — очень сильный снегопад.

Во многих районах прогнозируется метель, на дорогах образуются снежные заносы. Ветер усилится до 15–20 м/с, а ночью местами порывы могут достигать 24 м/с.

В Минске 9 января также ожидаются сильный снег и метель, ухудшение дорожной обстановки и порывистый ветер до 15–20 м/с в ночное время.

При этом 8 января в стране действует оранжевый уровень опасности.

