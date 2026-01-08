закрыть
8 января 2026, четверг, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси объявлен красный уровень опасности

  • 8.01.2026, 13:20
  • 1,298
В Беларуси объявлен красный уровень опасности

На 9 января.

Белгидромет объявил штормовое предупреждение с красным уровнем опасности на 9 января.

По прогнозу синоптиков, в этот день Беларусь накроют сложные погодные условия: на большей части территории ожидается сильный снег, а в ночные часы на юго-востоке — очень сильный снегопад.

Во многих районах прогнозируется метель, на дорогах образуются снежные заносы. Ветер усилится до 15–20 м/с, а ночью местами порывы могут достигать 24 м/с.

В Минске 9 января также ожидаются сильный снег и метель, ухудшение дорожной обстановки и порывистый ветер до 15–20 м/с в ночное время.

При этом 8 января в стране действует оранжевый уровень опасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский