В Беларуси объявлен красный уровень опасности
- 8.01.2026, 13:20
- 1,298
На 9 января.
Белгидромет объявил штормовое предупреждение с красным уровнем опасности на 9 января.
По прогнозу синоптиков, в этот день Беларусь накроют сложные погодные условия: на большей части территории ожидается сильный снег, а в ночные часы на юго-востоке — очень сильный снегопад.
Во многих районах прогнозируется метель, на дорогах образуются снежные заносы. Ветер усилится до 15–20 м/с, а ночью местами порывы могут достигать 24 м/с.
В Минске 9 января также ожидаются сильный снег и метель, ухудшение дорожной обстановки и порывистый ветер до 15–20 м/с в ночное время.
При этом 8 января в стране действует оранжевый уровень опасности.