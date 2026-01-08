Лидер чемпионата Польши подписал белорусского футболиста
Ему 18 лет.
Футбольный клуб «Висла» из Плоцка объявил о подписании перспективного белорусского футболиста. Новичком команды стал 18-летний Матвей Бахно, который будет выступать на позиции центрального защитника. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года, сообщили в пресс-службе польского клуба.
Матвей Бахно родился 24 октября 2007 года в Бресте. Первые шаги в футболе он сделал в брестском «Динамо», а в возрасте 11 лет вместе с семьей переехал в Польшу. Там он начал выступать за варшавскую «Дельту», после чего оказался в системе познаньского «Леха», где тренировался с 2019 года.
В сезонах 2023/24 и 2024/25 Бахно выступал в Центральной юниорской лиге (U-19), где провел 28 матчей и отметился тремя забитыми мячами. Кроме того, защитник играл за вторую команду «Леха» в Betclic третьей лиге.
Футболист обладает двойным гражданством — белорусским и польским.