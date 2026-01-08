закрыть
Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Турции

3
  • 8.01.2026, 13:42
  • 3,364
Дрон атаковал нефтяной танкер у берегов Турции

Судно направлялось в Новороссийск для загрузки нефтью.

Нефтяной танкер «Эльбус» под флагом Палау, плывший в Черном море у побережья Турции, вблизи города Кастамон, был атакован дроном.

Об этом сообщает Огтаԁогу.

Отмечается, что танкер направлялся в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью. В результате атаки повреждена верхняя часть танкера, но никто из членов экипажа не пострадал. После аварийного сигнала с судна на место происшествия были направлены команды Береговой охраны.

Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу для детального осмотра и принятия мер безопасности. Источник нападения и масштабы повреждений будут выяснены после технических осмотров в порту.

По данным издания, хотя официальных заявлений относительно источника инцидента не было сделано, характер нападения и ситуация с безопасностью в регионе тщательно отслеживаются контролирующими органами Турции.

