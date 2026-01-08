закрыть
Великобритания и Франция решили отправить в Украину 15 тысяч военных

  • 8.01.2026, 13:49
Великобритания и Франция решили отправить в Украину 15 тысяч военных

После заключения мира.

Великобритания и Франция собираются направить по 7500 военнослужащих в Украину для обеспечения гарантий безопасности The Times два британских источника. По их словам, военное руководство Великобритании изначально предлагало направить 10 тыс. солдат, но в министерстве обороны страны сочли этот план неприемлемым из-за того, что британская армия насчитывает всего около 71 тыс. подготовленных военнослужащих.

На данный момент отправить своих солдат в Украину после заключения мира согласились только две страны, что «значительно меньше, чем ожидалось», отмечает The Times. Еще один крупный союзник Киева в Европе — Германия — готова развернуть силы вблизи украинской границы, возможно, в Польше или Румынии. При этом 15 тыс. британских и французских военных предполагается разместить в западной части Украины, далеко от линии соприкосновения с российской армией.

В то же время, по словам нескольких собеседников издания, даже контингент в 15 тыс. человек «выглядит чрезмерно оптимистичным». Окончательная численность войск, которые будут в итоге отправлены в Украину, еще не согласована, а их развертывание будет зависеть от многих факторов, включая условия прекращения огня, уточнил источник The Times в британском минобороны.

6 января лидеры Украины, Франции и Великобритании Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер на встрече в Париже подписали декларацию о размещении в Украине «многонациональных сил» после завершения войны. В документе при этом не указывалась конкретная численность иностранного контингента. Стармер также сообщил, что Великобритания и Франция договорились открыть военные базы в Украине, но не привел никаких подробностей.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что конкретные обязательства каждой из стран «коалиции желающих», в которую входят 35 стран, пока находятся на стадии «черновиков» и должны быть определены до конца января, в том числе с учетом позиции США по гарантиям безопасности для Украины.

