Нефтяные компании США выдвинули условие Трампу по инвестициям в Венесуэлу

  • 8.01.2026, 13:57
  • 1,898
Нефтяные компании США выдвинули условие Трампу по инвестициям в Венесуэлу

Американский бизнес хочет четких гарантий.

Нефтяные компании США требуют юридических и финансовых гарантий от администрации президента страны Дональда Трампа для инвестирования в нефтяной сектор Венесуэлы.

Об этом сообщает Financial Times.

Американский бизнес обеспокоен активными действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы и призывами Трампа о поддержке его инициативы по реформированию глобальных энергорынков.

В среду, 7 января, в Майами американские чиновники провели переговоры с главами ведущих нефтяных компаний. Кроме того, завтра, 9 января, руководители крупнейших энергетических групп страны встретятся с Трампом в Белом доме.

Источники издания рассказали, что руководители компаний хотят получения четких гарантий защиты инвестиций, прежде чем вкладывать деньги в страну с высокими политическими и правовыми рисками.

Беспокойство нефтяных компаний США

Ранее Трамп пообещал «возмещение от нас или через доходы» нефтяным компаниям США в случае инвестирования в Венесуэлу, однако те остаются осторожными.

«Никто не хочет туда идти, когда случайный твит может изменить всю внешнюю политику страны», - сказал FT инвестор из частного капитала, специализирующийся на энергетике.

При этом руководители нефтяных компаний США сомневаются в быстром восстановлении нефтяного сектора Венесуэлы. Они учитывают политические риски, нестабильное правовое поле и низкие мировые цены на нефть.

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Соединенные Штаты будут продавать венесуэльскую нефть «бессрочно». По его словам, вырученные средства пойдут в пользу венесуэльского народа через контролируемые правительством США счета.

