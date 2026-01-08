закрыть
8 января 2026, четверг, 14:33
Белорусские таксисты предложили поднять тарифы на 35%

1
  • 8.01.2026, 14:04
  • 1,550
Белорусские таксисты предложили поднять тарифы на 35%

«Яндекс Go» ответил.

Белорусские таксисты, сотрудничающие с платформой «Яндекс Go», в конце прошлого года предложили увеличить базовые тарифы агрегатора. На исходе года они получили официальный ответ от ООО «БелГо Корп», белорусского представительства популярного онлайн-сервиса, пишет telegraf.news.

Как предложили поменять тарифы таксисты?

Необходимость повышения базовых тарифов водители аргументировали тем, что они не менялись уже несколько лет, а вот расходы водителей с каждым годом только повышаются. Так, инициативная группа водителей, составившая официальное письмо сервису, подсчитала, что за два года топливо подорожало на 10,6%, запчасти-расходники и технические жидкости за год прибавили сразу 20%, суммы штрафов, страховых взносов и госпошлин, привязанных к размеру базовой величины, также растут ежегодно.

В результате работать по базовым тарифам в приложении «Яндекс Go» водителям становится просто невыгодным. Зарабатывают они, по их словам, только во время действия коэффициента «Горячие часы», который автоматически кратно повышает базовый тариф в зависимости от спроса. Однако этот момент слабо предсказуем, что, по словам перевозчиков, не позволяет им «планировать эффективное использование своих ресурсов».

Водители посчитали справедливым увеличить базовые тарифы на 35% за километр и время в пути, а также повысить стоимость ожидания. Цену на услуги такси по ночам предложили поднять на 20%, а праздничную «базу» и вовсе на 100% сразу. Кроме того, водители предложили сервису пересматривать базовые тарифы минимум раз в квартал, ориентируясь на данные Белстата о средней заработной плате, которая в последние годы поступательно растет.

Что решили в «Яндексе»?

В конце декабря 2025 года ООО «БелГо Корп» прислал официальный ответ инициативной группе. Его копия оказалась в распоряжении редакции портала abw.by. К радости пассажиров (и, очевидно, к разочарованию перевозчиков), незамедлительного повышения тарифов на услуги такси не последовало. Компания лишь пообещала провести «углубленный анализ» озвученных водителями предложений и оценить, можно ли реализовать хотя бы часть из них в 2026 году.

В компании пояснили, что, устанавливая свои тарифы, они пытаются учесть интересы как перевозчиков и водителей, так и пассажиров. Повышение цен на услуги такси, по мнению руководства компании, может привести к снижению спроса, что в результате приведет лишь к большему падению уровня доходов перевозчиков и водителей.

Комментируя ответ компании, заместитель председателя Ассоциации перевозчиков пассажиров автомобилями такси Артем Федосенок выразил надежду на то, что обещание пересмотреть тарифную политику «не останется формальностью» и в будущем приведет к «реальным изменениям».

