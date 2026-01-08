В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
- 8.01.2026, 14:09
- 3,004
Что случилось?
Сегодня, 8 января, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины, который также является самым большим.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Почему и как надолго приспустили главный флаг
Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в четверг (8 января) приспустили из-за прогнозируемой в столице непогоды.
Украинцам напомнили, что сегодня в Киеве ожидается:
значительный мокрый снег;
дождь;
гололед.
Между тем на ночь 9 января синоптики прогнозировали значительный снег и метель.
«І уровень опасности, желтый», - сообщили жителям и гостям столицы.
В КГГА (ссылаясь на информацию КО «Киевзеленстрой») рассказали, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
Такое решение приняли для того, чтобы избежать повреждений полотнища.