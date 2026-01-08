закрыть
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины

  • 8.01.2026, 14:09
  • 3,004
Что случилось?

Сегодня, 8 января, в Киеве временно приспустили главный флаг Украины, который также является самым большим.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему и как надолго приспустили главный флаг

Согласно информации КГГА, главный флаг Украины в четверг (8 января) приспустили из-за прогнозируемой в столице непогоды.

Украинцам напомнили, что сегодня в Киеве ожидается:

значительный мокрый снег;

дождь;

гололед.

Между тем на ночь 9 января синоптики прогнозировали значительный снег и метель.

«І уровень опасности, желтый», - сообщили жителям и гостям столицы.

В КГГА (ссылаясь на информацию КО «Киевзеленстрой») рассказали, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Такое решение приняли для того, чтобы избежать повреждений полотнища.

