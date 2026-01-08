Посланника Путина Дмитриева заметили в Париже
Его принимали в посольстве США.
Французское издание Le Monde сообщило, что представитель Кремля в переговорах с Вашингтоном по российско-украинской войне Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января.
Об этом издание сообщило вечером в среду.
Как стало известно Le Monde от информированного источника, Дмитриева заметили на улице Фобур-Сен-Оноре.
Елисейский дворец опроверг информацию о том, что Дмитриев посетил президентский дворец на следующий день после того, как 6 января в Париже прошла встреча лидеров стран «коалиции решительных», на которой присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
В Париже Дмитриев, как сообщается, был принят в посольстве США, расположенном рядом с Елисейским дворцом.