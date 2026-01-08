закрыть
«У нас не хамят»: белорусы указали на место гостям из России

  • 8.01.2026, 14:16
  • 2,014
«У нас не хамят»: белорусы указали на место гостям из России

Бурные дискуссии в соцсетях.

В Беларусь на праздники приехало немало туристов из России. Посмотрели в Threads, что они пишут о нашей стране и какие комментарии оставляют в ответ белорусы, пишет «Салiдарнасць».

Девушка, приехавшая из Санкт-Петербурга, написала:

«Впервые приехали в Беларусь и офигели от того, что людей на улицах и в заведениях просто нет. Здесь вообще живут люди? Или они просто никуда не ходят?»

Пост россиянки оказался популярным и набрал более 330 комментариев. Мнения людей разделились. Одни соглашаются: людей и правда мало, на что много причин: уезжают на праздники, не ходят по заведениям из-за отсутствия финансов, сидят на «домашней химии» и прочее.

Другие, напротив, удивлялись, в тот ли Минск приехала девушка и предлагали пройтись по популярным ТЦ вроде «Грин сити», «Дана молл» и «Галереи». Были и те, кто доносил россиянам, что в Беларуси нет длинных выходных перед Новым годом, как в России: 31-го все работают, а потом готовятся к празднику.

Еще один россиянин начало года провел в Витебске:

«Начало 2026 очень хорошее! Первый раз в Белоруссии. Город-герой Витебск, спасибо тебе за твое тепло, людей, гостеприимство, вкусную еду и за то, что ты — город-герой, ты город небольшой, но духом сильный!».

Белорусы в комментариях справедливо заметили, что Витебск не является городом-героем. И, конечно, большинство просили выучить правильное название нашей страны.

Популярной стала и ветка белоруса-таксиста, который заметил наплыв туристов из России:

«Работники общепита. Минск. Вам русские за эти выходные оставляли хоть какие-нибудь чаевые? Я просто таксист и это 0 рублей. Хотя поездка каждая вторая с ними была».

А вот за что россияне хвалят Беларусь:

«Выходные в Белоруссии. Новогрудок и Минск. Интересная речь, хорошие люди, теплый прием и вкусная еда».

Комментаторы дополнили: «Люди у нас в Беларуси хорошие, это правда. А вы в Ленинграде и Сталинграде уже когда научитесь правильно произносить название нашей страны?».

«Вчера вернулись из Беларуси! Были в Минске. Очень понравилось. Красивый город, чистый, нигде не увидели мусора, приветливые люди, так красиво к праздникам украшен, продукты тоже вкусные, особенно колбаса! Даже думаем, что приедем, но уже с детьми во второй раз!».

Белоруска, которая живет в России, рекомендовала россиянам съездить в Беларусь на Новый год: посетить Минск, Гродно, Брест и замки. А вот какие комментарии под постом:

«Ага. Главное, пусть на входе в музеи не выпендриваются. Вот это вот: «Мы не пониманием ваше наречие, говорите на нормальном языке».

«Поздно, россиян тут и так много, особенно в праздники, если приедут еще, то нам тут будет тесно самим».

«Ну, раз Беларусь, то милости просим. Только изучите матчасть. Деньги, традиции, базовые фразы. Персоналу в ресторане наши не хамят, дорогу переходят на зеленый».

«Я в шоке от гостеприимности белорусов. В кавычках. Что за отношение к братскому народу? Девушка россиян пригласила, а не элиту кремлевскую. Страх».

«Бывали. На Новый год в Белоруссии делать нечего. Знакомые белорусы сами уезжают кто куда».

«В тредс мне пишут гадости, а в Беларуси к нам везде хорошо относятся, хотя всегда понятно, что мы русские (по гербам на телефоне) плюс в музеях или на экскурсиях всегда спрашивают, откуда вы».

А вот, какой пост написал беларус всего 20 часов назад. Тему он назвал «рабство»:

«Бесит то, что как гражданину РБ приходится сдерживать себя в общении с гражданами РФ, чтобы не создать межнациональный конфликт. Потому что будут проблемы. Культурные и дружелюбные белорусики, ага... Запугали просто».

