Белорусское мыло попало под запрет 8.01.2026, 14:35

1,172

В нем нашли токсичное вещество.

Белорусское мыло включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Речь идет о детском мыле бренда «Мама знает!», запрет на продажу которого вступит в силу с 9 января 2026-го.

Мыло попало под запрет из-за несоответствия продукции требованиям техрегламента Таможенного союза. Специалисты нашли в его составе ромашковую отдушку, содержащую ингредиент этилцеллозольв.

Используемое в продукте могилевского производителя вещество является токсичным. Отмечается, что эта жидкость со спиртовым запахом, широко используется в качестве универсального растворителя для красок, лаков и чернил. При этом ингредиент запрещен к использованию в парфюмерно-косметической продукции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com