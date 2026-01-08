закрыть
Белорусское мыло попало под запрет

  • 8.01.2026, 14:35
  • 1,172
В нем нашли токсичное вещество.

Белорусское мыло включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Речь идет о детском мыле бренда «Мама знает!», запрет на продажу которого вступит в силу с 9 января 2026-го.

Мыло попало под запрет из-за несоответствия продукции требованиям техрегламента Таможенного союза. Специалисты нашли в его составе ромашковую отдушку, содержащую ингредиент этилцеллозольв.

Используемое в продукте могилевского производителя вещество является токсичным. Отмечается, что эта жидкость со спиртовым запахом, широко используется в качестве универсального растворителя для красок, лаков и чернил. При этом ингредиент запрещен к использованию в парфюмерно-косметической продукции.

