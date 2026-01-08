Белорусское мыло попало под запрет
В нем нашли токсичное вещество.
Белорусское мыло включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Речь идет о детском мыле бренда «Мама знает!», запрет на продажу которого вступит в силу с 9 января 2026-го.
Мыло попало под запрет из-за несоответствия продукции требованиям техрегламента Таможенного союза. Специалисты нашли в его составе ромашковую отдушку, содержащую ингредиент этилцеллозольв.
Используемое в продукте могилевского производителя вещество является токсичным. Отмечается, что эта жидкость со спиртовым запахом, широко используется в качестве универсального растворителя для красок, лаков и чернил. При этом ингредиент запрещен к использованию в парфюмерно-косметической продукции.