NYT: Трамп создает для Путина гораздо больше проблем, чем решает

  • 8.01.2026, 14:46
  • 1,272
NYT: Трамп создает для Путина гораздо больше проблем, чем решает

Президент США ведет интересную игру.

Президент США Дональд Трамп декларирует стремление к «стратегической стабильности с Россией», но на практике его действия все чаще приводят к обострению отношений с Москвой. Яркий пример – захват американскими военными нефтяного танкера под российским флагом в Северной Атлантике, что стало одной из самых провокационных операций против РФ за время второго срока Трампа, пишет The New York Times.

Официально в Вашингтоне заявили, что действовали в рамках блокады экспорта венесуэльской нефти и назвали судно «безгосударственным». В Москве же это восприняли как откровенное оскорбление. Российский депутат Леонид Слуцкий назвал инцидент «пиратством XXI века».

Как отмечает издание, Трамп пытается совместить несовместимое – личные договоренности с Владимиром Путиным и демонстрацию глобального военного превосходства США. Директор Института Кеннана Майкл Киммедж говорит:

«Кажется, он создает для Путина гораздо больше проблем, чем решает».

Несмотря на переговоры с Кремлем, Трамп не пошел на уступки по Украине: США продолжают делиться разведданными с Киевом, а Европа на фоне американо-европейских споров только наращивает собственные оборонные расходы – что для Москвы является негативным сигналом.

Особенно жесткой остается линия Вашингтона в Западном полушарии. США открыто противостоят российскому влиянию в Венесуэле, давят на ее власти и бьют по «теневому флоту», которым страны под санкциями продают нефть. Захват танкера под российским флагом стал символом этой стратегии.

В Кремле отреагировали сдержанно – без угроз и резких заявлений Путина. Аналитики считают, что Москва сознательно снижает градус, чтобы не закрывать дверь для потенциальной сделки с Трампом по Украине. В то же время инцидент обнажил ограниченные возможности России влиять на ситуацию силовыми методами.

«Россия не может полагаться исключительно на принуждение. В этом и заключается ее главное противоречие – и Трамп, возможно, только делает его более очевидным», – подытожил Киммедж.

