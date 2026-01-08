закрыть
Нефтяная выручка России упала на треть

  • 8.01.2026, 14:58
Кремль теряет 500 млн долларов в неделю.

Из-за санкций еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на 500 млн долларов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).

Обвал нефтяных доходов и логистический тупик

Экономическое давление на агрессора продолжает усиливаться. По сравнению с октябрем 2025 года, нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, что означает потерю примерно 500 млн долларов еженедельно.

Кроме того, с начала 2026 года из-за санкций против «Роснефти» и «Лукойла» возникли существенные ограничения на транзит энергоресурсов в Калининградскую область, что фактически углубляет изоляцию российского эксклава.

Кризис кадров в сфере кибербезопасности

Российский бизнес оказался в уязвимом состоянии из-за дефицита ИТ-специалистов. По данным разведки:

29% компаний РФ вообще не имеют штата специалистов по информационной безопасности;

42% компаний сталкиваются с критическими проблемами при попытке нанять экспертов в этой области.

Это делает российскую цифровую инфраструктуру легкой целью для кибератак.

