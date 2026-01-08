Белорусы возмутились изменениями для секонд-хендов

Белорусы возмутились изменениями для секонд-хендов10
Магазины начнут сокращать штат и постепенно закрываться.
Ношеную одежду или же одежду секонд-хенд ждут важные изменения. Они предусмотрены новым постановлением Министерства ЖКХ, пишет tochka.by.
В частности, в нем идет речь о том, чтобы включить бывшую в употреблении одежду и обувь в категорию товаров, которые подлежат утилизации.
За время общественного обсуждения был оставлен всего 31 комментарий, 25 из этого числа посвящены данному вопросу.
Люди апеллировали к тому, что такое решение сделает работу секонд-хендов менее выгодной. Магазины начнут сокращать штат и постепенно закрываться.
В тоже время некоторые заявили о том, что одеваются только в подобных магазинах из-за нехватки средств.
Еще одним аргументом в пользу сохранения статус-кво стала экологичность. Большая часть одежды не перерабатывается, а давая ей вторую жизнь, можно сократить количество отходов.