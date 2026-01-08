закрыть
8 января 2026, четверг, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы возмутились изменениями для секонд-хендов

10
  • 8.01.2026, 15:07
  • 4,078
Белорусы возмутились изменениями для секонд-хендов

Магазины начнут сокращать штат и постепенно закрываться.

Ношеную одежду или же одежду секонд-хенд ждут важные изменения. Они предусмотрены новым постановлением Министерства ЖКХ, пишет tochka.by.

В частности, в нем идет речь о том, чтобы включить бывшую в употреблении одежду и обувь в категорию товаров, которые подлежат утилизации.

За время общественного обсуждения был оставлен всего 31 комментарий, 25 из этого числа посвящены данному вопросу.

Люди апеллировали к тому, что такое решение сделает работу секонд-хендов менее выгодной. Магазины начнут сокращать штат и постепенно закрываться.

В тоже время некоторые заявили о том, что одеваются только в подобных магазинах из-за нехватки средств.

Еще одним аргументом в пользу сохранения статус-кво стала экологичность. Большая часть одежды не перерабатывается, а давая ей вторую жизнь, можно сократить количество отходов.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский