У лукашистов началась паника из-за действий США

У лукашистов началась паника из-за действий США4
- 8.01.2026, 15:30
- 5,036
Россию перестают бояться.
На фоне новостей о захвате российских танкеров у объединения анонимных гомельских силовиков начались панические атаки, пишет «Флагшток».
Силовики взывают к духу Сталина и обращаются к Путину:
«Только не в этой ситуации — не молчите. Неважно, чей корабль юридически: на нём флаг, б**ть, Матушки России!».
Они вполне справедливо опасаются, что после очередной акции США соседние с Беларусью страны перестанут бояться Россию.