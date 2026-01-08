У лукашистов началась паника из-за действий США 4 8.01.2026, 15:30

Россию перестают бояться.

На фоне новостей о захвате российских танкеров у объединения анонимных гомельских силовиков начались панические атаки, пишет «Флагшток».

Силовики взывают к духу Сталина и обращаются к Путину:

«Только не в этой ситуации — не молчите. Неважно, чей корабль юридически: на нём флаг, б**ть, Матушки России!».

Они вполне справедливо опасаются, что после очередной акции США соседние с Беларусью страны перестанут бояться Россию.

