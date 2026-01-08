В Витебске из многоэтажки эвакуированы 34 человека 1 8.01.2026, 15:39

2,426

Просела межэтажная плита.

В Витебске сегодня в 12:28 спасателям поступило сообщение о происшествии в девятиэтажном жилом доме на проспекте Победы. В квартире, расположенной на первом этаже, зафиксировано проседание межэтажной железобетонной плиты потолочного перекрытия размером 1,5 на 6 метров.

На время проведения обследования строительных конструкций сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда 34 человека, в том числе четырех детей.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. На месте работает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

