В Витебске из многоэтажки эвакуированы 34 человека

В Витебске из многоэтажки эвакуированы 34 человека1
- 8.01.2026, 15:39
Просела межэтажная плита.
В Витебске сегодня в 12:28 спасателям поступило сообщение о происшествии в девятиэтажном жилом доме на проспекте Победы. В квартире, расположенной на первом этаже, зафиксировано проседание межэтажной железобетонной плиты потолочного перекрытия размером 1,5 на 6 метров.
На время проведения обследования строительных конструкций сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда 34 человека, в том числе четырех детей.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. На месте работает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.