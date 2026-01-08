Аль Пачино предлагали целое состояние за роль в «Звездных войнах» 1 8.01.2026, 15:47

1,472

Аль Пачино

Фото: Getty Images

Он отказался, потому что не понял сценарий.

Актер Аль Пачино признался, что в середине 1970-х годов ему предлагали «целое состояние» за роль Хана Соло в первом фильме Star Wars, однако актер отказался, так как не понял сценарий, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актера, предложение поступило после его успеха во второй части «Крестного отца». Создатели фильма рассматривали его на роль харизматичного космического пилота, которая в итоге досталась Харрисону Форду и сделала того мировой звездой.

Аль Пачино рассказал, что в тот период был тесно связан с так называемыми «Movie Brats» — поколением режиссеров нового Голливуда, включая Фрэнсиса Форда Копполу, Стивена Спилберга, Брайана Де Пальму, Мартина Скорсезе и Джорджа Лукаса.

Несмотря на уважение к их работам, сценарий «Звездных войн» вызвал у актера недоумение. «Я читал его и думал, что я сам не в том космосе», — вспоминает Пачино. Он показал текст своему другу и наставнику Чарли Лоутону, который также признался, что ничего не понял.

«Мне предложили огромные деньги, но я не могу играть то, язык чего мне непонятен», — объяснил актер свое решение.

С юмором Пачино отметил, что отказ фактически помог карьере Форда: «Я был в настроении сделать Харрисона Форда звездой».

