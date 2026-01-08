закрыть
8 января 2026, четверг, 16:27
Во втором по величине городе Ирана сорвали государственный флаг

  • 8.01.2026, 15:45
  • 2,210
Во втором по величине городе Ирана сорвали государственный флаг

Протесты в стране набирают обороты.

В городе Мешхед на северо-востоке Ирана, который является вторым по величине после Тегерана, протестующие спустили и разорвали государственный флаг Исламской Республики.

Об этом сообщает Iran International в соцсети Х.

«Группа протестующих в священном городе Мешхед на северо-востоке Ирана сняла огромный флаг Исламской Республики», - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что этот город является вторым по величине после Тегерана.

К протестам также присоединилась группа работников крупнейшего газового месторождения Ирана - «Южный Парс».

По данным правозащитников и СМИ, в результате жестких действий силовиков погибли десятки людей. Более 2000 человек были задержаны.

В ряде городов власти прибегли к отключению интернета, пытаясь ограничить распространение информации и координацию протестов.

