8 января 2026, четверг, 16:27
Поставки венесуэльской нефти в Китай — под угрозой

  • 8.01.2026, 16:13
Поставки венесуэльской нефти в Китай — под угрозой

Пекин может лишиться и нефти из Ирана.

Военное и политическое вмешательство США в Венесуэле вызвало серьезную обеспокоенность среди китайских нефтяных компаний. В Пекине опасаются, что этот шаг продемонстрировал готовность Вашингтона вмешиваться в поставки нефти не только из Каракаса, но и от более крупных поставщиков, прежде всего Ирана, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Китай остается одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Около 20% его закупок приходится на страны, находящиеся под санкциями США и Запада, включая Россию, Иран и Венесуэлу. Эксперты предупреждают, если США пойдут дальше и нанесут удар по иранской нефтяной отрасли, Пекин может лишиться значительной части дешевых поставок, что ударит по экономике и усилит рычаги давления Вашингтона.

По словам аналитика Kpler Муюй Сюй, китайские НПЗ уже ожидают обострения ситуации на Ближнем Востоке и вынуждены рассматривать более дорогие альтернативные источники. Потенциальная потеря иранской нефти будет гораздо болезненнее, чем венесуэльской, из-за значительно больших объемов.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай (около 20% импорта), далее следуют Саудовская Аравия и Малайзия, через которую, по мнению аналитиков, часто переправляется санкционная иранская и венесуэльская нефть. Эксперты отмечают, что рост поставок из Малайзии значительно превышает ее собственную добычу.

Особенно уязвимыми считаются независимые китайские НПЗ, перерабатывающие около четверти всей нефти в стране. Именно они продолжают закупать санкционную нефть из Ирана, России и Венесуэлы и могут первыми пострадать в случае дальнейших действий США.

В Пекине уже назвали вмешательство Вашингтона «нарушением суверенитета Венесуэлы» и предупреждают о негативных последствиях для глобальной энергетической стабильности.

