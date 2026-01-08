Белорусы ответили на «кофейную» истерику Лукашенко 8.01.2026, 16:19

Заправки «Белоруснефть» побили рекорд по продажам кофе и хот-догов.

Информационный портал «Белоруснефти» пишет, что в минувшем году концерн побил рекорд, заметил сайт blizko.by.

В 2025 году на фирменных АЗС «Белоруснефти» реализовано 18 миллионов чашек кофе и чая и 8,8 миллиона хот-догов и френч-догов.

Этот рекорд особенно любопытен тем, что был установлен после громкого «разноса» от Александра Лукашенко.

В середине октября он потребовал навести порядок с транспортом, который создает препятствия для движения на АЗС. В частности, ему доложили, что люди жалуются на большие очереди на АЗС. Выяснилось, что, кроме заправки авто, люди пользуются и услугами кафе.

Сразу после этого «Белоруснефть» выступила с официальным заявлением. А еще через пару дней на автозаправках Беларуси появились предупреждения: сначала бензин, потом кофе.

Однако продажи кофе и хот-догов побили рекорд даже несмотря на меры по ликвидации очередей.

