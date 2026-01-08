закрыть
8 января 2026, четверг, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы ответили на «кофейную» истерику Лукашенко

  • 8.01.2026, 16:19
Белорусы ответили на «кофейную» истерику Лукашенко

Заправки «Белоруснефть» побили рекорд по продажам кофе и хот-догов.

Информационный портал «Белоруснефти» пишет, что в минувшем году концерн побил рекорд, заметил сайт blizko.by.

В 2025 году на фирменных АЗС «Белоруснефти» реализовано 18 миллионов чашек кофе и чая и 8,8 миллиона хот-догов и френч-догов.

Этот рекорд особенно любопытен тем, что был установлен после громкого «разноса» от Александра Лукашенко.

В середине октября он потребовал навести порядок с транспортом, который создает препятствия для движения на АЗС. В частности, ему доложили, что люди жалуются на большие очереди на АЗС. Выяснилось, что, кроме заправки авто, люди пользуются и услугами кафе.

Сразу после этого «Белоруснефть» выступила с официальным заявлением. А еще через пару дней на автозаправках Беларуси появились предупреждения: сначала бензин, потом кофе.

Однако продажи кофе и хот-догов побили рекорд даже несмотря на меры по ликвидации очередей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский