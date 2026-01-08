«Будете ездить на шиномонтаж каждый день» 4 8.01.2026, 16:35

Минчанке угрожают за то, что поставила авто во дворе соседа.

В редакцию onliner.by обратилась минчанка Анна: недавно она получила записку от своих соседей. Неизвестный автор обещает, что девушке придется каждый день ездить на шиномонтаж, если она продолжит парковать автомобиль не около своего дома (а на расстоянии одной зеленой зоны от него).

При этом, как рассказывает Анна, подобные угрозы ей уже поступали — после них на своем автомобиле она обнаружила явные царапины.

Девушка живет в Минске по адресу ул. Слободская, 25. Как это часто бывает, двор перегружен машинами: не всегда вечером, задержавшись на работе, можно найти свободное место возле дома. Тогда девушка паркуется возле соседнего дома, с которым ее подъезд разделяет зеленая зона.

Чтобы было понятнее, ниже публикуем карту. Красный кружок — дом Анны.

Стрелка указывает на место, где девушка оставляет автомобиль, если в ее дворе не находится возможности припарковаться. По сути, это разные дворы: сквозного проезда из одного в другой нет. Но фактически свой автомобиль, оставленный возле дома №90, девушка может наблюдать из окна.

Вчера, 7 января, выйдя к своему автомобилю, Анна нашла в дверной ручке записку с открытой угрозой: «Не ставьте свою машину в чужом дворе, иначе будете ездить на шиномонтаж каждый день». Внизу подпись — «жители дома №90».

— На въезде во двор нет ни шлагбаума, ни каких-либо запрещающих знаков, — утверждает Анна. — На мой взгляд, у жителей соседнего дома нет никаких законных оснований запрещать мне там парковаться.

У Анны есть догадка, кто является автором записки: по ее мнению, это женщина пожилого возраста из дома №90. Более того, девушка рассказывает, что угрозы в письменном виде ей уже поступали.

— Первую подобную записку я нашла шесть лет назад — тогда у меня была другая машина. «Наше терпение не безгранично», — было написано в ней. После этого кто-то поцарапал мой автомобиль.

После того как я нашла последнюю записку, я подходила к опорному пункту милиции, но он не работал, так как было Рождество. Там, правда, находился один из сотрудников — я рассказала ему о своей проблеме, и он пообещал посмотреть по камерам, кто положил записку на мою машину. Также собираюсь написать заявление в милицию.

