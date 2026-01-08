Доступ к профессии банкира теперь ограничен 4 8.01.2026, 16:57

2,314

Кого не возьмут?

Правительство Беларуси ужесточило условия аттестации банкиров. На этот раз запрет на профессию привязан к гражданской позиции этой группы.

Как сказано в документе, пройти аттестацию регулятора не смогут менеджеры банков, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, митингах или пикетах либо призывали к ним.

Также не место в рядах белорусских банкиров в случаях «участия в любом виде деятельности, направленном на дискредитацию» как Беларуси, так и органов власти.

В перечень антибанкирской деятельности входят «личное участие, посредничество либо сотрудничество путем оказания услуг, регистрацию в экстремистских формированиях, распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение либо перевозку в целях распространения такой информационной продукции».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com