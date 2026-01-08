закрыть
Доступ к профессии банкира теперь ограничен

4
  • 8.01.2026, 16:57
  • 2,314
Доступ к профессии банкира теперь ограничен

Кого не возьмут?

Правительство Беларуси ужесточило условия аттестации банкиров. На этот раз запрет на профессию привязан к гражданской позиции этой группы.

Как сказано в документе, пройти аттестацию регулятора не смогут менеджеры банков, которые участвовали в несанкционированных акциях протеста, митингах или пикетах либо призывали к ним.

Также не место в рядах белорусских банкиров в случаях «участия в любом виде деятельности, направленном на дискредитацию» как Беларуси, так и органов власти.

В перечень антибанкирской деятельности входят «личное участие, посредничество либо сотрудничество путем оказания услуг, регистрацию в экстремистских формированиях, распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение либо перевозку в целях распространения такой информационной продукции».

