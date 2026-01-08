Ирак решил национализировать месторождение «Лукойла»
- 8.01.2026, 17:21
«Западная Курна – 2» — крупнейший зарубежный актив российской компании.
Правительство Ирака одобрило решение о национализации оператора нефтяного месторождения «Западная Курна – 2», 75% которого принадлежит компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters. Управление месторождением на ближайшие 12 месяцев перейдет к государственной компании Basra Oil, рассказали агентству два источника в отрасли.
Как пояснил один из представителей Basra Oil, цель этого шага — обеспечить непрерывную добычу нефти в условиях неопределенности, связанной с санкциями США. В течение года иракская сторона планирует найти потенциальных покупателей на долю «Лукойла» в проекте.
«Западная Курна – 2» считается одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Оно обеспечивает около 0,5% глобальных поставок нефти и порядка 9% всей нефтедобычи Ирака. В ноябре «Лукойл» объявил форс-мажор на объекте после того, как иракские власти приостановили выплаты компании как в денежной форме, так и нефтью.
Согласно требованиям США, российская компания должна избавиться от зарубежных активов до 17 января. Такой срок был установлен после введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти» в конце октября.
«Лукойл» получил лицензию на разработку месторождения «Западная Курна – 2» в 2009 году, а коммерческая добыча нефти там началась в 2014 году.