Ирак решил национализировать месторождение «Лукойла» 8.01.2026, 17:21

1,446

Фото: Essam Al-Sudani, Reuters

«Западная Курна – 2» — крупнейший зарубежный актив российской компании.

Правительство Ирака одобрило решение о национализации оператора нефтяного месторождения «Западная Курна – 2», 75% которого принадлежит компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters. Управление месторождением на ближайшие 12 месяцев перейдет к государственной компании Basra Oil, рассказали агентству два источника в отрасли.

Как пояснил один из представителей Basra Oil, цель этого шага — обеспечить непрерывную добычу нефти в условиях неопределенности, связанной с санкциями США. В течение года иракская сторона планирует найти потенциальных покупателей на долю «Лукойла» в проекте.

«Западная Курна – 2» считается одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Оно обеспечивает около 0,5% глобальных поставок нефти и порядка 9% всей нефтедобычи Ирака. В ноябре «Лукойл» объявил форс-мажор на объекте после того, как иракские власти приостановили выплаты компании как в денежной форме, так и нефтью.

Согласно требованиям США, российская компания должна избавиться от зарубежных активов до 17 января. Такой срок был установлен после введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти» в конце октября.

«Лукойл» получил лицензию на разработку месторождения «Западная Курна – 2» в 2009 году, а коммерческая добыча нефти там началась в 2014 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com