8 января 2026, четверг, 18:12
Риэлтор похитила диван со съемной квартиры в Минске

  • 8.01.2026, 17:58
Фото: ГУВД

Его стоимость — 500 рублей.

Специалист по недвижимости похитила диван со съемной квартиры в Минске. Подробности сообщили в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

В Заводское РУВД обратилась жительница района. Она рассказала про кражу дивана стоимостью примерно 500 рублей из квартиры, которую продолжительное время сдавала в аренду. Сотрудники милиции смогли установить, что имущество украла бывшая квартиросъемщица – 47-летняя специалист по продаже недвижимости одного из минских агентств.

«Фигурантка объяснила свой поступок тем, что ранее за собственные средства оплатила химчистку и ремонт мебели», - привели подробности в милиции.

И отметили: когда по причине финансовых трудностей женщине пришлось съезжать с квартиры, она потребовала компенсацию от хозяйки жилплощади за проведенные работы. Получив отказ, фигурантка забрала диван с собой. По указанному факту было заведено уголовное дело за кражу.

