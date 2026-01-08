закрыть
Миллениалы поделились своими финансовыми правилами

1
  • 8.01.2026, 18:18
  • 2,456
Миллениалы поделились своими финансовыми правилами

Cоветы 32-летнего эксперта.

Новый год часто обещает свежий старт, но для многих молодых людей финансовое давление 2025 года не ослабло. Высокая стоимость жизни, недоступное жильё и изменения на рынке труда из-за ИИ создают ощущение нестабильности. Согласно недавнему опросу компании Deloitte, почти половина миллениалов и представителей поколения зумеров чувствует финансовую неуверенность, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Чтобы помочь сверстникам ориентироваться в сложной экономической ситуации, 32-летний Нияз Азад основал сообщество Millennial Money UK. Оно помогает молодым людям развивать финансовую грамотность и принимать более взвешенные решения.

Азад даёт несколько практических советов на 2026 год. Первый — не поддаваться давлению социальных сетей. Высокие арендые ставки и необходимость помощи родителей могут тормозить путь к собственному приобретению собственного жилья, и сравнение себя с другими лишь усиливает стресс.

Второй совет — инвестировать с умом. По данным Всемирного экономического форума, миллениалы и поколение зумеров начинают инвестировать раньше предыдущих поколений. Азад напоминает, что простое накопление денег не поможет создать устойчивое богатство, и даже ваша зарплата уже работает на вас через пенсионные накопления.

Третий совет — избегать схем «купи сейчас, плати потом». Частое использование таких кредитов может сформировать плохие финансовые привычки. Азад рекомендует: если покупку можно растянуть на три месяца, лучше просто накопить на неё за это время.

Наконец, он подчёркивает важность личного выбора между путешествиями и сбережениями. «Есть цена упущенных возможностей, но выбирать приходится самостоятельно», — говорит Азад.

Миллениалам стоит учиться финансовой грамотности, учитывать свои возможности и не сравнивать себя с другими, чтобы сделать 2026 год менее стрессовым.

