Euractiv: В Кремле царит страх

6
  • 8.01.2026, 18:44
  • 6,766
Трамп разбудил худший кошмар Путина.

Хотя пока не похоже, что президент США Дональд Трамп намерен свергать режим Владимира Путина в России, молниеносная операция американских спецслужб в Венесуэле произвела сильное впечатление на российское политическое руководство. Об этом в авторской статье для Euractiv пишет журналист Константин Эггерт.

Он отмечает, что Москва оказалась фактически бессильна в ситуации с Венесуэлой и не могла предотвратить похищение диктатора Николаса Мадуро. Поэтому никто особенно и не ожидал, что Кремль решится напрямую противостоять американцам на их «заднем дворике».

Настоящее беспокойство российского руководства вызвало то, что произошло после похищения Мадуро. Вместо того чтобы полностью смести весь правящий режим в Венесуэле, как это было сделано в Ираке, Вашингтон выбрал другой подход. Белый дом согласился, чтобы заместительница свергнутого диктатора продолжала управлять страной, сохранив весь прежний аппарат, при условии, что венесуэльское правительство будет теперь сотрудничать с США.

«Трамп разбудил худший кошмар Путина», – пишет Эггерт.

Он объясняет, что при стандартной «смене режима», когда от власти отстраняются почти все представители высшего и среднего эшелона, это вызывает мощное сопротивление старых структур: чиновники и бизнес, связанный с элитами, защищают режим, опасаясь проблем для себя при смене руководства. В Венесуэле же Трамп продемонстрировал, что США готовы договариваться с прежним аппаратом после устранения лидера.

