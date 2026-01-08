Куба на грани 3 8.01.2026, 18:55

За последние пять лет остров покинули более миллиона человек.

Куба переживает самый глубокий социально-экономический кризис со времен распада СССР. Несмотря на надежды, возникшие после нормализации отношений с США в 2014 году и умеренных реформ секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро, страна так и не смогла встать на траекторию устойчивого развития. За последние пять лет остров покинули более миллиона человек — свыше 10% населения, в основном эмигрировав в США, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

При президенте Мигеле Диас-Канеле экономика стремительно деградирует, с 2020 года ВВП сократился более чем на 11%, страну сотрясают масштабные отключения электроэнергии, инфляция и дефицит базовых товаров. Ураганы, эпидемии денге и последствия пандемии COVID-19 усугубили ситуацию, практически уничтожив туристическую отрасль — ключевой источник валюты.

Внешние факторы сыграли важную роль — администрация президента США Дональда Трампа восстановила и ужесточила санкции против Гаваны, ограничив поездки, транзакции и инвестиции, а также вновь включив Кубу в список государств — спонсоров терроризма. Бывший президент США Джо Байден смягчил лишь часть ограничений. Одновременно сокращается поддержка со стороны Венесуэлы, испытывающей собственный кризис.

Однако ключевая ответственность лежит на кубинском руководстве. Экономические реформы проводятся непоследовательно, частный сектор по-прежнему жестко ограничен, а денежно-кредитная политика привела к обвалу песо и росту неравенства. Хотя после 2021 года власти легализовали малые и средние частные предприятия, новые ограничения и контроль со стороны военного бизнес-конгломерата GAESA сдерживают их развитие.

Эксперты сходятся во мнении, что без глубокой экономической либерализации, реальной унификации валюты и расширения прав частного бизнеса кризис будет только углубляться. Политическая же система остается закрытой для реформ, что делает перспективы выхода Кубы из тупика все более затруднительным.

