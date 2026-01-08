В промышленности наступает «момент ChatGPT» 2 8.01.2026, 19:08

ИИ радикально меняет производство.

Искусственный интеллект готов радикально изменить то, как и где производятся товары. Эксперты и представители отрасли все чаще говорят о наступлении «момента ChatGPT» для промышленности — этапа, когда ИИ перестает быть экспериментом и становится ключевым элементом фабрик будущего, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Автоматизация за последние десятилетия сделала большой шаг вперед. По данным Международной федерации робототехники, в мире работает около 4,7 млн промышленных роботов, однако их плотность по-прежнему остается сравнительно низкой. После бурного роста во время пандемии рынок замедлился, но аналитики ожидают перелом уже в 2026 году.

Толчком к этому служат несколько факторов. Западные страны стимулируют возвращение производств на свою территорию, население стареет, а нехватка квалифицированных рабочих усиливается. На этом фоне компании все активнее инвестируют в машины и программное обеспечение.

Ключевую роль играет развитие промышленного софта и генеративного ИИ. Современные роботы становятся гибче, их можно быстро перепрограммировать под новые задачи, а цифровые «двойники» фабрик позволяют тестировать процессы в виртуальной среде. Такие технологии уже применяются, например, на заводах Siemens в Германии, где объемы выпуска выросли в разы без увеличения штата.

Новый этап связан с так называемым «физическим ИИ» — моделями, которые помогают роботам воспринимать окружающую среду и действовать почти как человек. Nvidia, Siemens, Hitachi и другие промышленные гиганты активно развивают это направление, а стартапы работают над гуманоидными роботами.

В результате фабрики будущего могут стать не только более автоматизированными, но и компактными, гибкими и распределенными, что изменит саму логику глобального производства.

