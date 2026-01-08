Французский художник тратит по 12 часов на произведения искусства на снегу
- 8.01.2026, 20:15
А затем наблюдает, как рисунки исчезают.
Французский художник Симон Бек тратит до 12 часов, чтобы создать гигантские рисунки на снегу, зная, что вскоре они бесследно исчезнут. Его работы — сложные геометрические узоры, напоминающие снежинки, звезды или цветы, — могут достигать размеров трех футбольных полей и существуют лишь до первого ветра, оттепели или свежего снегопада, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).
Беку 67 лет, и за два десятилетия он создал почти 700 рисунков на снегу и песке. В прошлом картограф, он сначала проектирует узоры на бумаге, а затем переносит их на поверхность, используя только компас и снегоступы. «В картографии ты уменьшаешь реальность до карты, а здесь процесс обратный», — объясняет он.
Художник работает в одиночку, в основном во французских Альпах, чаще всего на замерзших озерах. Сезон снежного искусства короток — с конца октября до начала марта. Закончив работу, Бек фотографирует ее с помощью дрона или с возвышенности, после чего рисунок исчезает. По его словам, эфемерность — ключевая часть замысла: каждый новый снегопад дает чистое полотно.
Иногда за процессом наблюдают туристы и лыжники. Однажды за его работой следили более 70 человек, аплодируя и снимая на камеры. Однако чаще Бек работает в тишине, слушая классическую музыку.
«Земля прекрасна, снег прекрасен, и зима прекрасна», — говорит художник, чье искусство живет лишь мгновение, но запоминается надолго.