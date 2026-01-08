закрыть
Россия стала чемпионом мира по отключениям интернета

5
  • 8.01.2026, 20:45
Опередила Мьянму и Пакистан.

Россия с большим отрывом заняла первое место в рейтинге цензуры и отключений в интернета, который ежегодно составляют эксперты Top10VPN.

По их подсчетам, в общей сложности интернет-шатдауны в РФ в 2025 году составили 37166 часов и затронули практически все населения страны — 146 млн человек.

По продолжительности отключений Россия более чем втрое опередила ближайших «преследователей» — Пакистан (11482 часа), Мьянму (9888 часов) и Экваториальную Гвинею (8760 часов). Также долгие отключения были зафиксированы в Ираке (7685 часов), Албании (7056 часов), Танзании (6966 часов) и Венесуэле (5952 часа), передает The Moscow Times.

Ущебр российской экономике от «шатдаунов», отключений мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей, эксперты оценивают в $11,9 млрд за год (930 млрд рублей). Это больше, чем у всех остальных стран из рейтинга вместе взятых ($7,8 млрд).

Волна отключений интернета в России в 2025 года «стала беспрецедентной как масштабам, так и по технической сложности», говорится в докладе: если в других странах интернет отключали на которое время в связи с какими-то конкретными событиями, то в России это процесс принял системный, общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы.

В частности, в прошлом году Россия начала использовать тактику «16 килобайт», ограничивая доступ к ресурсам, размещенным на инфраструктуре Cloudflare, и другим западным веб-сайтам. В этом случае пользователь может загрузить лишь первые 16 кб данных. «Поскольку Cloudflare лежит в основе значительной части западной веб-инфраструктуры и онлайн-сервисов, такое воздействие на него стало еще одним конкретным шагом на пути к реализации российской концепции суверенного Рунета», — пишут эксперты Top10VPN

Такой подход приводил к фактической изоляции российских пользователей от глобального интернета, подчеркивают они: все это отражает более широкий сдвиг в сторону цензуры на уровне инфраструктуры, когда постоянные, технически точные ограничения подавляют доступ к информации затрудняют обход ограничений.

В общей сложности в прошлом году 28 стран мира 212 раз ограничивали работу интернета, подсчитали эксперты. Общая продолжительно интернет шатдаунов выросла на 70% по сравнению с 2024 годом, до 120095 часов. Из них 55700 пришлось на полное отключение доступа к сети, 54026 часов — на блокировку соцсетей и 12712 часов — на замедление скорости передачи данных.

От ограничений интернета в мире пострадали 798 млн человек, а общий экономический ущерб составил $19,7 млрд, подсчитали в Top10VPN.

